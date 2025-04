MUSICA NEGLI OSPEDALI. ULTIMO APPUNTAMENTO COL REQUIEM DI MOZART

LECCO – Giovedì 10 aprile va in scena l’ultimo appuntamento del progetto ‘Musica negli ospedali’, rassegna di concerti in collaborazione con l’Ospedale Alessandro Manzoni di Lecco dedicati ai pazienti del Dipartimento Oncologico dell’ASST di Lecco e aperti gratuitamente a tutta la cittadinanza. Una edizione di questa importante rassegna musicale dal profondo risvolto sociale, volta a un percorso di umanizzazione delle cure, una manifestazione che fin dal primo anno ha riscosso grande interesse e partecipazione e che in questa edizione sta rilevando con gioia anche un aumento esponenziale delle presenze e dell’affettività da parte dei pazienti, dei parenti degli ammalati ma anche della cittadinanza tutta.

L’appuntamento di giovedì 10 aprile, alle 18.30, si svolgerà eccezionalmente nella Cappella dell’Ospedale A. Manzoni di Lecco, proprio in occasione delle prossime festività pasquali. L’Orchestra di Bellagio e del lago di Como, sotto la direzione del Maestro Alessandro Calcagnile e con la voce recitante di Matteo Castagna, eseguirà in questa occasione una speciale partitura, ovvero il ‘Requiem’ di Wolfgang Amadeus Mozart nella versione per soli archi di Peter Lichtenthal, medico, saggista e compositore, ma soprattutto divulgatore dello stile mozartiano.

Lichtenthal si dedicò a far conoscere al grande pubblico il genio di Mozart non solo attraverso opere di saggistica, ma soprattutto con la sua stessa musica. La trascrizione che realizzò del ‘Requiem’ risponde perfettamente a questa finalità: rendere fruibili opere di vaste proporzioni con riduzioni per ristrette formazioni cameristiche che restituiscono, comunque, la grandezza dell’originale. Eppure, la sua operazione si traduce anche in un atto di libera interpretazione, che riflette il gusto e la sensibilità musicale del primo Ottocento.

La rassegna, con la direzione artistica del Maestro Rossella Spinosa, è promossa nell’ambito del Palinsesto ‘Lecco Classica’, con il patrocinio del Comune di Lecco e l’importante contributo del Fondo Sostegno delle Arti dal Vivo della Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, Acinque e Lario Reti Holding insieme al sostegno sensibile di Valassi Carlo Srl, nonché del partenariato del Rotary Club Lecco Manzoni e del patrocinio del Distretto Rotary 2042. Tutti gli appuntamenti sono stati a ingresso libero fino a esaurimento posti.

F.S.