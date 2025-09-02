MUSICA PER TUTTI A VILLA GOMES CON LA SCUOLA CIVICA ZELIOLI

LECCO – La Civica Scuola di Musica “Giuseppe Zelioli” di Lecco, da quarant’anni operativa nella cornice di Villa Gomes a Maggianico, organizza questo fine settimana due giornate di apertura della scuola con musica, cultura e incontri aperti a tutti, senza limiti di età: non solo i bambini ma anche gli adulti (che in fondo un po’ bambini restano sempre) possono liberamente partecipare.

Sabato 6 settembre dalle 14:30 alle 18 la sede di Villa Gomes ospiterà un pomeriggio dedicato alla musica moderna: i visitatori avranno la possibilità di partecipare ai corsi di canto moderno e conoscere strumenti elettrici, batteria, pianoforte jazz e pianoforte moderno. Inoltre sarà possibile esplorare le proposte di musica d’insieme e i laboratori di band e di Home Studio Recording.

Domenica 7 settembre dalle 14:30 alle 18 protagonista sarà invece la musica classica, con la possibilità di incontrare i docenti, provare gli strumenti e scoprire i percorsi formativi pensati per tutte le età. Lo staff della scuola sarà a disposizione per presentare violino, violoncello, clarinetto, sax, tromba, pianoforte, chitarra classica, contrabbasso e flauto traverso. Sarà possibile conoscere anche i percorsi di canto e di orchestra, i percorsi di storia della musica e tutte le attività proposte dall’Istituto. Sono anche previsti percorsi di musica antica con la classe di organo e di harmonium, la classe di flauto dolce e il Consort di Flauti dolci, l’ensemble vocale Carissimi e i percorsi di Canto Barocco e Storia della Musica.

“Il Civico istituto musicale da anni rappresenta una delle eccellenze formative della nostra città – ha dichiarato l’assessore all’Educazione Emanuele Torri – : in questi anni tanti alunni hanno compiuto un percorso di crescita, che li ha portati ad affermarsi su numerosi fronti, nazionali ed internazionali. L’open day dei prossimi giorni è una grande occasione per chi volesse accostarsi al mondo della musica e conoscere la sua ampia offerta formativa. Fin da ora ringrazio il direttore e tutti i docenti per la passione e la competenza che anche quest’anno sapranno mettere a servizio di tutti gli alunni”.

Le due giornate sono gratuite e aperte a tutti. Non è necessaria la prenotazione.

