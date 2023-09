LECCO – Sabato 23 settembre dalle 14:30 alle 18 le porte di villa Gomes, sede del Civico Istituto Musicale G. Zelioli di Lecco, si aprono alla città per dare per un open day in cui sarà possibile esplorare il mondo della musica e scoprire l’offerta formativa dell’istituto, immergendosi nella bellezza, sia della musica, sia della straordinaria residenza storica che ospita la scuola civica.

Sarà possibile provare diversi strumenti musicali: dal pianoforte alla chitarra, sotto la guida degli insegnanti qualificati dell’istituto. Incontrare i docenti, discutere i percorsi di studio e ricevere consigli personalizzati sulle migliori opzioni educative. Inoltre, sono previsti dei laboratori: laboratori di “musica di insieme” dedicati alla musica pop, rock, jazz e afro-music e laboratori di “informatica musicale” grazie ai quali scoprire le ultime tecnologie utilizzate nella produzione musicale. Un focus particolare sarà posto sul corso di “home studio recording”, un’opportunità per gli aspiranti produttori musicali di apprendere le tecniche necessarie per registrare e produrre la propria musica.

“In questi anni, grazie al lavoro appassionato dei docenti del Civico Istituto Musicale G. Zelioli – dice l’assessore all’Educazione del Comune di Lecco Emanuele Torri – sono davvero tanti i ragazzi che a villa Gomes hanno scoperto e coltivato la passione per la musica. Invito pertanto tutti ad approfittare di questo straordinario momento di conoscenza della nostra scuola civica”.