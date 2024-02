MUSICALE ZELIOLI: OTTO BORSE DI STUDIO IN RICORDO DI M. BALLABIO E S. CINACCHI

LECCO – Aperte le candidature per le borse di studio del civico istituto musicale Giuseppe Zelioli di Lecco intitolate a Mario Ballabio e Stefano Cinacchi e destinate agli studenti più meritevoli.

In collaborazione con la Pro Loco Ballabio e in ricordo di Mario Ballabio, lecchese originario di Pescarenico, che ha lavorato per oltre 40 anni per Confartigianato Imprese Lecco e che, come compositore, ha elaborato e depositato diversi brani, soprattutto per ottoni, sono state messe a disposizione per volontà della moglie Nicoletta sei borse di studio del valore di 200 euro ciascuna. Inoltre, grazie alla generosità della famiglia Cinacchi, della moglie Maria Grazia e dei suoi quattro figli, sono disponibili due borse di studio in ricordo di Stefano Cinacchi, anch’esse del valore di 200 euro ciascuna. Stefano Cinacchi è stato dirigente nel settore delle costruzioni industriali reticolari in acciaio e vetro, da sempre appassionato di musica e polistrumentista (strumenti a corda).

“L’assegnazione delle borse di studio è sempre un momento importante di riconoscimento del valore degli studenti del civico istituto musicale Giuseppe Zelioli, che propone da sempre importanti occasioni di crescita attraverso la musica – dice l’assessore all’educazione del Comune di Lecco Emanuele Torri -. Un sentito ringraziamento va alle famiglie Ballabio e Cinacchi per il contributo messo a disposizione, dimostrazione della loro sensibilità e attenzione verso la musica e il suo ruolo chiave nel processo di educazione”.