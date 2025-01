MUTUI LOMBARDIA: NEL 2024 LECCO 8ª PER IMPORTO E 6ª PER VALORE IMMOBILI

LECCO – È stato pubblicato lo studio di MutuiOnline.it sui dati relativi al mercato dei mutui lombardo nel 2024.

Per quanto riguarda l’importo medio richiesto per un mutuo, la provincia di Lecco si posiziona all’ottavo posto sulle 12 province lombarde, con una media di 133.964 euro. Il valore medio degli immobili nella provincia lariana è invece di 216.560 euro, al sesto posto a livello regionale.

La durata media dei finanziamenti nella regione si conferma in crescita, passando dai 24 anni e 3 mesi del 2022, ai 24 anni e 2 mesi del 2023, fino al 24 anni e 6 mesi del 2024 (dato più alto degli ultimi 10 anni), con il trend di crescita che prosegue nell’ultimo trimestre dell’anno, arrivando a 24 anni e 10 mesi.

Anche per quanto riguarda l’importo medio richiesto, in Lombardia si registra il valore più alto dal 2014 con 155.657 € (+5,0% rispetto al 2023), dato ben sopra la media nazionale, che si attesta a 140.470 €. Il valore medio degli immobili si conferma inoltre nettamente più alto rispetto al resto della Penisola, con 252.670 € nella regione (+1,9% rispetto al 2023) contro i 225.134 € in media in Italia.

In Lombardia la quasi totalità dei clienti di MutuiOnline.it (99,0%) ha optato per il tasso fisso nel 2024, quota in netta crescita se si considera il recente passato. Infatti, nel 2023 il fisso era stato scelto nel 91,2% dei casi, dato che si abbassa al 66,5% nel 2022, quando il tasso variabile era più conveniente del fisso con un TAN medio che si attestava sotto l’1%.

Le richiesti di surroga del mutuo, ovvero di trasferimento del finanziamento da una banca a un’altra per beneficiare delle condizioni più vantaggiose offerte dal nuovo istituto, si sono attestate al 36,9% del totale nel 2024, 2,5 punti percentuali al di sopra della media nazionale (34,4%). Anche negli ultimi tre mesi dell’anno la quota di richieste di trasferimento del mutuo si è attestata oltre il 37% del totale (37,7%), mentre la finalità di finanziamento più richiesta rimane l’acquisto della prima casa, al 53,9% del mix nell’ultimo trimestre e al 54,1% se si considera l’intero 2024.

Infine, l’età media dei richiedenti in Lombardia si attesta sui 39 anni, più bassa rispetto alla media italiana di 39 anni e 8 mesi.