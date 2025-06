NAMELESS 2025: IL FESTIVAL CHE HA FATTO BALLARE 90MILA PERSONE

ANNONE BRIANZA – Si è conclusa con grande entusiasmo l’edizione 2025 del Nameless Music Festival , che per tre giorni ha fatto vibrare l’area della Poncia, un’enorme distesa di 400mila metri quadrati immersa tra Annone Brianza, Oggiono, Molteno e Bosisio Parini (Lecco). Il festival ha accolto un pubblico di oltre 90.000 persone, che si sono immerse in un’esperienza musicale totalizzante, articolata su quattro palchi e animata da decine di artisti italiani e internazionali.

Il Main Stage, vero epicentro dell’evento, ha ospitato performance di nomi di spicco come Oliver Heldens, Armin van Buuren, Malaa, Don Diablo e BUNT, culminando nella straordinaria esibizione di Martin Garrix, che sabato sera ha letteralmente infiammato la folla. Il gran finale è stato affidato ai The Chainsmokers, che hanno fatto ballare migliaia di persone sotto una pioggia battente, regalando un ultimo, memorabile spettacolo.

Il Tent by Molinari ha accolto gli amanti della techno più energica con artisti come Luca Agnelli, Stella Bossi, Zapravka e il giovane talento Rodia, vincitore del Nameless Contest. Alla Fructis Arena si è esibita la scena urban con Nerissima Serpe, Papa V, Kid Yugi, Low-Red, 22simba e Bello Figo, mentre la Red Bull Energy Zone ha ospitato protagonisti iconici della scena elettronica tra cui David Morales, Dave Lee, Dirty Channels, The Illustrious Black, Natasha Diggs e Aquafredda.

L’edizione 2025 ha confermato l’impegno dell’organizzazione nel garantire un’esperienza sempre più accessibile e confortevole per il pubblico. L’intera area era completamente cashless, senza necessità di token o carte fisiche, e tutti i servizi fondamentali – shuttle, navette, parcheggi e distribuzione dell’acqua – erano gratuiti. Numerosi i punti ristoro distribuiti lungo il percorso, con una vasta offerta gastronomica che spaziava dalla pizza alla cucina vegana. Sotto il profilo logistico, l’evento si è distinto per efficienza e organizzazione: ingressi e deflussi ben scaglionati, controlli serrati e viabilità attentamente regolata.

Quella del 2025 è stata l’ultima edizione del Nameless in Brianza: a partire dall’estate 2026, il festival tornerà a Lecco, nella zona del Bione, che lo aveva visto nascere nel 2013. In attesa del grande ritorno nel capoluogo lariano, una speciale anteprima invernale è prevista nel weekend del 14 e 15 febbraio a Barzio, in Valsassina, storica location del festival dal 2015 al 2019.