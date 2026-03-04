NAMELESS FESTIVAL, LA LINEUP COMPLETA: DA OGGI IN VENDITA I SINGLE TICKETS

LECCO – Dopo aver annunciato, negli ultimi mesi, alcuni grandi nomi del panorama musicale mondiale, Nameless Festival, in programma dal 30 maggio al 1° giugno al “Bione” di Lecco, arricchisce la propria line up svelando nuovi artisti. Disponibili da oggi i single tickets, al sito namelessfestival.it.

Sabato 30 maggio si esibiranno, oltre all’headliner Calvin Harris, anche Sonny Fodera, A Little Sound, Andy C, Andromedik, Calvin Clarke, Frank Storm, Grace Arribas, Hybrid Minds, [Ivy], Jaden Thompson, Kasablanca, Mason Collective, Mozey, Netsky e Swimming Paul.

John Summit sarà invece alla guida della line up di domenica 31 maggio. Al suo dj set si aggiungeranno HALÕ, Pendulum (DJ Set), Cinthie, Dyro X Dannic, Goodboys, Mousse T., Rudeejay, The Shapeshifters, Todd Terry, TonyPitony e Yasmin.

Il Festival si chiuderà in bellezza lunedì 1° giugno con le esibizioni di Fisher, headliner della giornata, Chris Lorenzo, Svdden Death, Cripta, Emorfik, Explorers of the Internet, Liquid Stranger, Honeyluv, Isaac Carter, Luuk Van Dijk, Merk & Kremont, Nic Fanciulli, Nostalgix, Olive F, Salomé Le Chat, Ray Volpe e Tony Romera.

Rinnovata per il terzo anno consecutivo anche la partnership con Defected e Glitterbox, a cui Nameless Festival ha riservato un apposito palco, tra roster di ballerini scintillanti e una produzione scenica di alta qualità. Gli artisti che si esibiranno per Glitterbox domenica 31 maggio saranno Cinthie, Mousse T., The Shapeshifters, Todd Terry e Yasmin. Per Defected sarà invece la volta di Honeyluv, Isaac Carter, Luuk Van Dijk, Nic Fanciulli, Olive F e Salomé Le Chat lunedì 1° giugno.

Nameless Festival si prospetta un’edizione ricca di novità, pensata per migliorare ulteriormente l’esperienza del pubblico, ottimizzando i servizi, l’accoglienza e la composizione degli spazi. Tra queste, l’eliminazione del sistema dei token e la distribuzione gratuita di acqua. Ad ospitare Nameless Festival nel 2026 sarà la nuova venue del “Bione” di Lecco.

L’edizione estiva sarà anticipata da Lake Como Music Week, uno speciale evento diffuso che si terrà dal 26 maggio al 1° giugno. Una settimana di attività, side events, showcase e talks dislocati sul territorio della città di Lecco e non solo, il tutto organizzato in un contesto e paesaggio unico e famoso nel mondo: quello del Lago di Como.

Info e biglietti sul sito namelessfestival.it