NAMELESS, PREZZI STABILI PER IL 2025. L’ANNO SCORSO PRESENZE RECORD

MILANO – Incontro con la stampa per gli organizzatori del Nameless Music Festival in previsione del 2025 e subito si parte con alcuni dati interessanti: ad esempio, il 17% di pernottamenti in più l’anno scorso rispetto all’edizione 2019. Quello che si è concluso è stato l’anno d’oro per il turismo, e il Nameless ha contribuito, afferma l’assessora Barbara Mazzali.

Al nocciolo della questione arriva il promoter lecchese Alberto Fumagalli, che spiega con precisione alcuni importanti cambiamenti: “Verranno implementati i servizi Sky box, ci saranno navette apposite, un servizio bar e un servizio di cucina personalizzato, per quanto riguarda i costi invece non c’è una grossa variazione di prezzo, infatti per i tre giorni base si parla di 119€ mentre per la versione vip il prezzo è di 349€.

I servizi idrici come l’anno scorso verranno messi a disposizione gratuita degli spettatori, come i parcheggi e le navette: “Un mancato guadagno di 400mila euro, ma un impatto positivo sulla clientela”. Ovviamente rimangono aboliti i token, dato l’enorme successo del Contactless, l’anno scorso. La scelta di vietare l’ingresso ai minori ha invece favorito positivamente la partecipazione di fasce d’età superiori, con alcuni partecipanti “fedelissimi”, fin dalla prima edizione in Valsassina.

Per quanto riguarda la scaletta e la scelta degli artisti, si è scelto di mantenere un momentaneo riserbo.

Lo slogan del Nameless di quest’anno sarà “Disconnect to reconnect”, tutti i partecipanti verranno nutriti con informazioni passo dopo passo per cercare di far vivere le successive esperienze all’interno dell’evento nella maniera più sana e migliore possibile.

Insomma, ci aspetta davvero qualcosa di imperdibile in questa nuova edizione del NMF.

Dall’inviato a Milano

Christopher Anelli Manzoni

DA LECCO NEWS/SEMPRE SUL FESTIVAL: