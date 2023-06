ANNONE BRIANZA – Con ieri sera si è conclusa la decima edizione di Nameless Music Festival che per tre serate di fila anche questo anno ha fatto divertire ed emozionare migliaia di spettatori. Purtroppo come previsto il tempo non è stato clemente, ma gli appassionati di musica non si sono fatti fermare dalla pioggia.

A far ballare gli spettatori in questa serata nel main stage ci hanno pensato artisti di fama internazionale tra cui Oliver Heldens, Lost Frequencies e Hardwell. Non sono stati da meno gli artisti che hanno intrattenuto la folla sugli altri palchi: particolarmente acclamate le esibizioni di Nitro, Geolier, Villa Banks e Gordo.

Lo staff ha prontamente distriubuito k-way e mantelline per tentare di tenere all’asciutto il pubblico che ha ballato e saltato incurante della fitta pioggia e delle pozze di fango che si sono create in poco tempo. Nonostante l’organizzazione, tuttavia, le condizioni meteo hanno reso impossibile il proseguimento della serata che per questioni di sicurezza è terminata prima del previsto, lasciando ai fan l’amaro in bocca e la speranza di ritrovarsi presto alla prossima edizione.

S.C. – V.F