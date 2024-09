NAMELESS: “VETRINA INTERNAZIONALE CHE PROMUOVE LE NOSTRE BELLEZZE”

MILANO – Presentazione, nella sede di Regione Lombardia, del Nameless Festival 2025 che si terrà dal 31 maggio al 2 giugno 2025 tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini. Alla conferenza erano presenti il fondatore Alberto Fumagalli, l’assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda Barbara Mazzali e Lorenzo Lazzarini in rappresentanza del Comune di Annone Brianza.

“È per me un grande onore prendere parte a questo fondamentale appuntamento – dichiara il sottosegretario regionale alla Presidenza Mauro Piazza – , uno degli appuntamenti più attesi del panorama musicale, un punto di riferimento che attira ogni anno migliaia di appassionati. Nameless Festival, inoltre, continua a essere un potente strumento di promozione turistica locale che sa incidere positivamente sull’indotto economico del territorio che lo ospita. Come rappresentante di Regione Lombardia e della provincia di Lecco non posso che essere orgoglioso che eventi di livello nazionale e internazionale si svolgano nel territorio lecchese, un evento di grande richiamo, un fiore all’occhiello che contribuisce alla valorizzazione del nostro territorio, anche delle piccole comunità locali come Annone Brianza. Ringrazio l’assessore Mazzali per l’attenzione e il sostegno riservato a questo evento che rappresenta un volano per il turismo e un’occasione per promuovere la nostra provincia”.

“Un evento – aggiunge Piazza – che rappresenta un motore di attrattività turistica per tutta la Lombardia e che comporta anche un significativo indotto economico per il nostro territorio. Auspico che tutti i territori possano ospitare sempre di più questo tipo di manifestazioni, in grado di coinvolgere il pubblico più variegato. Faccio i miei complimenti e ringrazio in modo particolare il fondatore Alberto Fumagalli che in questi 11 anni ha continuato a far crescere questa prestigiosa iniziativa, un esempio concreto di come si possano creare importanti opportunità. Il mio più grande augurio è che questo entusiasmo non diminuisca mai e auguro a Nameless una straordinaria edizione anche quest’anno”.

LE EDIZIONI PRECEDENTI IN BRIANZA: