NAMELESS WINTER EDITION: SUL PALCO DI BARZIO GIGI D’AGOSTINO E AXWELL

BARZIO – La prima edizione di Nameless Winter, che si terrà sabato 14 e domenica 15 febbraio a Barzio, è pronta a partire: svelata la line up completa.
Sarà Gigi D’Agostino, icona indiscussa della dance italiana nel mondo, l’headliner della prima giornata, quella di sabato 14 febbraio. Alla sua esibizione si aggiungeranno quelle di Merk & Kremont, Zomboy, Automhate, Marnik, Conrad Taylor e Kiss’N’Fly.
A guidare la line up di domenica 15 febbraio sarà invece Axwell, dj e produttore di fama mondiale …