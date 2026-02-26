NASCE IL GRUPPO FOTOGRAFICO DELL’AUSER LEUCUM “FOTOINSIEME”

LECCO – Auser Leucum annuncia la nascita del Gruppo Fotografico FotoInsieme, un nuovo progetto dedicato agli appassionati di fotografia e a chi desidera avvicinarsi a questo affascinante mondo. Il Gruppo Fotografico FotoInsieme si propone come uno spazio di condivisione e crescita, con l’obiettivo di promuovere la cultura fotografica a livello amatoriale.

Il gruppo sarà un punto di riferimento per chi intende utilizzare la fotografia come strumento di valorizzazione del patrimonio sociale, culturale, del territorio e dell’ambiente. Inoltre, si pone come luogo di incontro tra chi già pratica questo hobby e chi desidera avvicinarsi alla fotografia.

Le attività previste dal gruppo saranno molteplici e variegate: si partirà dai tradizionali incontri periodici, pensati per lo scambio di esperienze e per il consolidamento dei legami sociali tra i membri. Si organizzeranno anche uscite sul territorio, visite a mostre fotografiche, e occasioni di approfondimento per valorizzare le competenze tecniche e creative di ciascun partecipante. Il gruppo intende, inoltre, sviluppare progetti collettivi con l’obiettivo di esporre i lavori dei soci e diffondere la passione per la fotografia.

Il Gruppo Fotografico FotoInsieme è aperto a tutte le età e a tutte le abilità fotografiche: un’opportunità unica per fare nuove conoscenze, esplorare il territorio e affinare le proprie capacità artistiche.