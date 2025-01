NASCE LA RETE LARIANA PER LA TRANSIZIONE SOSTENIBILE, TUTTI I DETTAGLI

LECCO – Da ieri la Rete Lariana per la Transizione Sostenibile è formalmente operativa. Promossa dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, la piattaforma rappresenta un punto di incontro per imprese, enti pubblici, associazioni e organizzazioni del territorio impegnati nel generare impatti sociali e ambientali positivi.

La Rete Lariana affonda le sue radici nel Progetto SMART che, a partire dal 2018, ha avviato un percorso di promozione e attivazione della sostenibilità a livello locale. Da allora, l’iniziativa si è evoluta, coinvolgendo un numero crescente di attori e consolidandosi come sistema di riferimento per l’innovazione sostenibile.

Il progetto ha preso forma attraverso una fase sperimentale, condotta con il supporto metodologico di FOCUS LAB e guidata dai principi ESG (Environmental, Social, Governance). Questo percorso ha visto il coinvolgimento di 120 stakeholder, rappresentanti di 9 categorie, che hanno individuato 60 opportunità di cambiamento e formulato 70 proposte di azione concreta.

Il lavoro è stato organizzato attorno a tre aree tematiche principali, ciascuna affrontata da specifici tavoli di lavoro.

Governance : sviluppo del Portale Sostenibilità Lariana (oggi online su www.retelariana.it ) e istituzione del Premio Buone Pratiche di Sostenibilità.

: sviluppo del Portale Sostenibilità Lariana (oggi online su ) e istituzione del Premio Buone Pratiche di Sostenibilità. Green : promozione della mobilità sostenibile casa-lavoro e dell’economia circolare, con risultati già pubblicati sul sito.

: promozione della mobilità sostenibile casa-lavoro e dell’economia circolare, con risultati già pubblicati sul sito. Sociale: iniziative di welfare aziendale, partnership tra profit e non profit e la Campagna Alimentare Antispreco, che ha prodotto strumenti pratici come aLimentARIO, il vademecum contro lo spreco alimentare destinato a imprese, ristorazione, famiglie e individui.

Con la formalizzazione durante l’incontro di ieri, alla presenza del presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco Ezio Vergani, la Rete Lariana entra in una nuova fase del percorso verso la transizione sostenibile. Ora, imprese e organizzazioni hanno un’occasione concreta per collaborare e costruire insieme un futuro più sostenibile per il territorio.

La partecipazione alla Rete Lariana è gratuita e aperta a tutte le imprese e organizzazioni locali interessate a contribuire al cambiamento. Sul sito www.retelariana.it, nella sezione “Aderisci”, è possibile compilare il form per unirsi al progetto. Sul sito è possibile trovare anche la Carta dei Valori, che definisce i principi guida della Rete, e le regole operative per i partecipanti.

Gli aderenti avranno la possibilità di utilizzare il logo ufficiale della Rete Lariana, un simbolo di appartenenza e impegno per valorizzare e comunicare le iniziative sostenibili già attive sul territorio.

Il portale www.retelariana.it è stato pensato come strumento di condivisione e valorizzazione di buone pratiche, i progetti e strumenti sviluppati dalla Rete.