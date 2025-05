NASCE LA “VOCE DEMOCRATICA”, VOLANTINO DEL CIRCOLO PD VALMADRERA

VALMADRERA – È in distribuzione da questi giorni la “Voce Democratica”, volantino informativo e di discussione del Circolo di Valmadrera, Malgrate, Civate e Oliveto Lario del Partito Democratico.

“Viviamo una fase di cambiamenti e sfide difficili, in Italia, in Europa e nel mondo – dichiarano dal circolo PD -. Queste sfide dimostrano sempre più chiaramente che l’unione delle forze è indispensabile per difendere il nostro benessere e la nostra democrazia.

Con questa convinzione, anche sul nostro territorio vogliamo proporci come ponte fra persone interessate ad affrontare i temi locali con ottica di sistema. L’ambiente, la famiglia, il lavoro sono questioni generali che localmente si traducono nel trovare idee e risorse per i temi che vanno dalla questione demografica al sostegno alla scuola, alla sanità pubblica, alla viabilità e ai giovani. Tematiche che ormai i singoli comuni non possono e non potranno sostenere da soli, ma solo aprendosi a visioni di insieme”.

“Per iniziare ad affrontarle – spiegano -, proponiamo il 15 maggio alle 21 un incontro sul tema: “Valmadrera in cammino, il percorso demografico della città dal 2005 al 2024” presso il Centro Fatebenefratelli (sala piccola), ricerca curata da Flavio Passerini del nostro Direttivo.

Nel caso non siate una delle quattromila famiglie residenti nei comuni di pertinenza del nostro Circolo, che riceveranno il volantino direttamente nelle loro buche delle lettere, potrete leggere e/o scaricare la vostra copia direttamente dal sito del circolo, nella sezione documenti, all’ indirizzo www.pdvalmadrera.it/documenti“.

“Rimaniamo in attesa di vostre idee e dei vostri contributi – concludono -, non esitate a scriverci all’indirizzo info@pdvalmadrera.it o attraverso i contatti presenti sul sito www.pdvalmadrera.it. Per aggiornamenti è possibile consultare anche la pagina Facebook: @pdvalmadreracivatemalgrate”