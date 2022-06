LECCO – Online il nuovo sito di promozione turistica della città di Lecco e del suo territorio www.leccotourism.it. Il portale, promosso dal Comune di Lecco, si inserisce nella strategia di promozione del territorio avviata con il lancio del nuovo brand turistico e propone, in maniera semplice e accattivante, cosa fare a Lecco in montagna, sul lago, lungo i fiumi, nei luoghi della cultura, nelle piazze e nei rioni, fornendo un contenitore riconoscibile alle sempre più numerose proposte ed esperienze che la città regala a turisti e visitatori, oltre che ai lecchesi. Arrampicata, escursioni a piedi e in bici, ma anche concerti e festival, rassegne teatrali e mostre, spettacoli in città e in quota, per un territorio che offre un intrattenimento variegato per proposte e fasce d’età, in sintonia con il posizionamento di Lecco come destinazione per l’outdoor, il benessere, il divertimento, l’accessibilità: Land of colors.

Chi sceglie il territorio lecchese per vivere le proprie vacanze potrà contare su un canale completo e aggiornato, chi invece è indeciso e magari non conosce le tante bellezze della nostra città potrà navigare Leccotourism.it e scoprire i rioni, il trekking urbano, la proposta culturale nelle diverse stagioni, le attività all’aria aperta e le tradizioni che affondano le radici nella storia industriale, scientifica e intellettuale della nostra città.

Chiave d’accesso privilegiata alle esperienze o anche solo alle informazioni e alle domande dei turisti per vivere appieno la città è l’Infopoint del Comune di Lecco, sito in piazza XX Settembre e aperto 7 giorni su 7, da lunedì a domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, oltre che raggiungibile al numero 0341 481485 e all’indirizzo infopointlecco@comune.lecco.it. In linea col nuovo portale, cambiano infine nome anche le pagine turistiche Instagram LeccoTourism e Facebook LeccoTourism del Comune di Lecco, che rilanciano e promuovono gli eventi e le iniziative in programma.