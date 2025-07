NASCE UFFICIALMENTE LA “FONDAZIONE TEÀRTE LECCO”

LECCO – Stamattina è stato sottoscritto in municipio, alla presenza del notaio Laura Piffaretti, l’atto costitutivo della neonata “Fondazione Teàrte Lecco”, ente senza scopo di lucro, fortemente voluto e fondato dal Comune di Lecco allo scopo di garantire la gestione e la valorizzazione del Teatro della Società di Lecco, ma anche e più in generale di promuovere in città la cultura e l’arte in tutte le sue forme (a questo collegamento lo statuto).

Individuati, e investiti della carica di membri del consiglio di amministrazione della Fondazione Teàrte, Eufrasio Anghileri, che ha contestualmente assunto la carica di presidente dell’assise, Mauro Gattinoni, vicepresidente, e Agnese Mascellani. Sara Pelucchi ha assunto invece il ruolo di revisore dei conti dell’ente.

Alla lettura dell’atto costitutivo e dello statuto, già approvato dal Consiglio comunale di Lecco nel corso della seduta del 30 giugno scorso, hanno partecipato anche gli assessori alla Cultura e all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco Simona Piazza e Giovanni Cattaneo, il segretario generale Francesco Bergamelli e la dirigente dell’area Cultura e Turismo Giuseppina di Gangi, insieme allo staff del servizio Cultura e Grandi eventi del Comune di Lecco, che lavorerà per la neonata fondazione.

Così il neo presidente di Fondazione Teàrte Lecco, Eufrasio Anghileri: “Sono grato per la nomina e certo che questa nuova realtà darà un impulso ulteriore, sul fronte culturale, alla nostra città. Lecco è senza dubbio in grado di attrarre visitatori e turisti per le sue bellezze naturali; possiamo fare lo stesso con le iniziative culturali che Fondazione Teàrte promuoverà, offrendo nuove opportunità ai cittadini di Lecco e a tutti coloro i quali, sempre di più negli ultimi anni, frequentano il ramo lecchese del Lario. Ci auguriamo un grande interesse e un ampio sostegno”.

Il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, vicepresidente di Fondazione Teàrte, ringrazia tutti i consiglieri comunali che hanno accolto e accompagnato il percorso di discussione promosso dall’assessore alla Cultura Simona Piazza, portando alla costituzione di questa nuova importante realtà, nonché tutti i sostenitori e gli sponsor del progetto: “Siamo certi che Fondazione Teàrte saprà sviluppare e ampliare un’offerta integrata, che dal teatro si espanda a tutti i luoghi della cultura in città. Il lavoro continua, anche per il Comune di Lecco, che metterà a disposizione della fondazione parte del personale dedicato, fornendo il supporto tecnico e progettuale che necessita. Ringrazio chi si è reso disponibile a entrare nel consiglio di amministrazione di questo nuovo ente e ad assumere il ruolo di revisore dei conti, nonchè gli assessori alla partita Simona Piazza e Giovanni Cattaneo”.

“Il teatro di Lecco è il teatro di tutti i lecchesi e ogni cittadino deve sentirlo suo – sottolinea Agnese Mascellani, membro del Consiglio di amministrazione di Fondazione Teàrte -. La stagione teatrale rimane il pilastro portante della sua offerta culturale, che tuttavia parlerà a un pubblico vasto ed eterogeneo, restando aperto il più possibile e mirando a un confronto con partner e altre realtà culturali di esperienza e di eccellenza, oltre i confini provinciali e regionali. La cultura si crea con lo scambio: si tratta di una sfida complessa, che accogliamo con entusiasmo e fiducia, certi del sostegno del Comune di Lecco, dei suoi assessori e del suo personale”.

Così Sara Pelucchi, revisore dei conti della neonata Fondazione Teàrte Lecco: “Un ruolo tecnico che assumo con grande piacere, potendo abbinare l’amore per la mia professione con un progetto culturale di ampio respiro. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con questa nuova squadra”.

“Questa mattina aggiungiamo un ulteriore tassello nel percorso di creazione della Fondazione Teàrte – sottolineano gli assessori alla Cultura e all’Attrattività Territoriale del Comune di Lecco Simona Piazza e Giovanni Cattaneo -, una tappa intermedia fondamentale di un lungo lavoro fatto insieme, con i consiglieri comunali, la Commissione cultura, gli uffici del settore Cultura e Turismo e i consulenti. Siamo alla vera e propria costituzione della realtà che gestirà in primis il nostro Teatro della Società e lavorerà, poi, allo sviluppo e alla valorizzazione del nostro territorio attraverso la produzione culturale, teatrale e musicale, senza dimenticare le nostre tradizioni e le realtà locali. Auspichiamo una partecipazione attiva anche del mondo privato e per questo ringraziamo chi si è reso disponibile a far parte della nuova Fondazione Teàrte Lecco, impegnandosi per la collettività”.