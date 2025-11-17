NATALE AD ANNONE BRIANZA: TRADIZIONE E CREATIVITÀ

ANNONE BRIANZA – Il periodo natalizio ad Annone Brianza si prepara a prendere vita attraverso tre appuntamenti che uniscono tradizione, condivisione e spirito comunitario. Il Gruppo Alpini di Annone di Brianza, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha infatti organizzato un programma ricco e ben articolato, pensato per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini di tutte le età.

Si parte domenica 30 novembre con un pomeriggio dedicato ai più piccoli, ma non solo. Dalle 15 alle 18, l’aula magna dell’oratorio ospiterà i Laboratori creativi natalizi, attività suddivise per fasce d’età che permetteranno ai partecipanti di realizzare decorazioni e piccoli oggetti utilizzando materiali di recupero. Un’iniziativa dal respiro moderno, che unisce manualità e sostenibilità, promuovendo al tempo stesso il piacere di prepararsi al Natale con fantasia e spirito collaborativo.

Il cuore delle celebrazioni sarà però, come da tradizione, la giornata dell’8 dicembre, quando l’intero paese si raccoglierà attorno al simbolo per eccellenza delle festività: l’albero di Natale. Alle 18:15 è previsto il ritrovo in via Castello, da cui alle 18:30 prenderà il via il caratteristico corteo luminoso con lanterne accese, campanelli e tamburelli. L’arrivo in piazza della Chiesa darà inizio ai momenti più attesi: l’accensione e la benedizione dell’albero, le foto con Babbo Natale, la consegna dei pensieri e dei disegni nelle apposite cassette e la distribuzione di tè caldo, pandoro e panettone. Un insieme di gesti semplici e familiari che, anno dopo anno, rinsaldano il legame tra generazioni e mantengono viva l’identità del paese.

A concludere il ciclo di eventi ci sarà venerdì 19 dicembre, quando il salone della Scuola dell’infanzia accoglierà, dalle 20 alle 21, la serata intitolata “Le favole di Natale”. Letture a tema e atmosfere intime accompagneranno bambini e famiglie, fino alla premiazione dei disegni e dei pensieri più belli, un riconoscimento semplice ma significativo per incoraggiare la creatività più genuina.

Tre appuntamenti, tre modi diversi per vivere il Natale, un unico filo conduttore: la volontà di celebrare insieme ciò che rende speciale questa ricorrenza. Ad Annone Brianza il Natale non è solo un periodo dell’anno, ma un’occasione per incontrarsi, partecipare e sentirsi parte di una comunità viva e accogliente.