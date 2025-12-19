NATALE AL LAVELLO CON L’ADORAZIONE DEI PASTORI E UN PRESEPIO SPECIALE

CALOLZIOCORTE – Dal 20 dicembre 2025 al 31 gennaio 2026 il complesso di Santa Maria del Lavello si trasforma in un luogo di scoperta e contemplazione grazie a due esposizioni che valorizzano, con linguaggi diversi, la ricchezza della tradizione presepistica italiana.

Sotto i portici della chiesa trova spazio una mostra interamente dedicata al tema dell’Adorazione dei Pastori, omaggio al vasto patrimonio artistico nazionale e alle molteplici interpretazioni che gli artisti hanno dato di questo episodio evangelico.

Le opere esposte presentano stili e impostazioni molto differenti: alcune ricchissime di personaggi e dettagli, altre più essenziali, costruite su pochi soggetti ma caratterizzate da colori intensi e giochi di luce che ne esaltano la forza espressiva.

Il percorso diventa così un vero e proprio “viaggio” nell’arte italiana, capace di rivelare aspetti curiosi e inattesi pur all’interno dello stesso tema iconografico. A guidare il visitatore sono anche le parole degli stessi artisti, che accompagnano le opere evidenziandone particolarità e scelte stilistiche.

Un approfondimento speciale è dedicato all’evangelista Luca, l’unico a narrare l’Adorazione dei pastori. A lui è collegato il dettaglio di un’opera di Alessandro Bonvicino, detto il Moretto, definito dalla critica il “Raffaello lombardo”.

All’interno della chiesa del Lavello è inoltre presente un grande dipinto raffigurante l’Adorazione dei Pastori, restaurato nel 2008 dopo la riapertura del 2007. L’autore resta tuttora ignoto, ma ricerche recenti hanno evidenziato affinità con opere di un artista veneto e della sua cerchia.

La scelta di collocare la mostra all’esterno, sotto i portici, permette quest’anno una fruizione libera e continua, senza vincoli di orario.

Sempre dal 20 dicembre al 31 gennaio 2026, ma all’interno della chiesa (aperta dalle 9 alle 17), è possibile ammirare il vivacissimo presepio dipinto dall’artista contemporaneo e terziario francescano Erio Proverbio.

Le sue opere si distinguono per colori accesi e luminosi, figure volutamente “semplici” e un’immediatezza che le rende attrattive per adulti e bambini.

Nel 2023 Proverbio ha realizzato un presepio dedicato a san Francesco, creato in esclusiva per l’Associazione Italiana Amici del Presepio, confermando la sua sensibilità verso questo tema.

A completare il percorso, all’esterno della chiesa rimane sempre visibile la Natività scolpita da Antonio Guerra, donata al Lavello e ormai parte integrante del luogo.