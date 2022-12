CASARGO – Con le storie di successo di sei ex studenti e con i premi che gli attuali allievi dell’Cfpa di Casargo continuano a vincere in giro per l’Europa, l’istituto alberghiero valsassinese ha portato gli auguri per le festività ai circa 250 commensali (paganti) della cena di Natale.

Durante la cena il direttore Marco Cimino ha invitato ad intervenire sei ex alunni, di età compresa tra i 23 e i 30 anni, per portare la loro testimonianza di carriera dopo aver terminato gli studi a Casargo nella gestione Apaf. Per la sala Luca Negri e Jacopo Maroni rispettivamente diplomati nel 2016 e 2019 e che attualmente lavorano a Milano presso l’hotel 5 stelle Palazzo Parigi e a Londra come sommelier presso il prestigiosissimo The Woodspeen restaurant & cookery school.