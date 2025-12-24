NATALE ALL’ORATORIO DI MAGGIANICO, FESTA PER I 25 ANNI DELLA POL. 2001

LECCO – È stata una serata di festa, partecipazione e memoria quella andata in scena mercoledì 17 dicembre all’oratorio di Maggianico, dove la Pol. 2001 ha celebrato il tradizionale appuntamento natalizio insieme ad atleti, famiglie e dirigenti.

Il programma ha previsto la premiazione di tutte le squadre, con la consegna di un piccolo regalo a ciascun ragazzo, a riconoscimento dell’impegno e della passione dimostrati nel corso dell’anno sportivo. Immancabile anche la sottoscrizione a premi, momento sempre molto atteso e partecipato.

La festa di Natale ha avuto però anche un forte valore simbolico: durante la serata è stato infatti ufficialmente aperto l’anno di festeggiamenti per il 25° anniversario della fondazione della Polisportiva, che culminerà con una serie di iniziative previste tra maggio e giugno 2026.

Per l’occasione sono stati invitati alcuni protagonisti della storia dell’associazione, gli ex presidenti Alfonso Melesi, Renato Cevoli e Luca Dossi, che hanno affiancato l’attuale dirigenza nella premiazione dei giovani atleti, sottolineando il valore educativo e sociale dello sport all’interno della comunità.

A completare la serata, l’allestimento di una mostra fotografica che ha ripercorso oltre vent’anni di attività della Polisportiva, con immagini che vanno dal 2001 fino ai giorni nostri: un viaggio tra ricordi, volti e momenti significativi che hanno emozionato i presenti e raccontato l’evoluzione dell’associazione nel tempo.

Una festa riuscita, dunque, che ha unito il clima natalizio allo sguardo verso il futuro, dando il via a un anno speciale che celebrerà 25 anni di sport, volontariato e comunità a Maggianico.

RedSpo