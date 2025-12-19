NATALE DI CHIUSO: UN POMERIGGIO DI MUSICA, COMUNITÀ E TRADIZIONE

LECCO – Un clima di calore e condivisione ha accompagnato l’iniziativa “Natale a Chiuso”, che ha riunito cittadini e visitatori per un pomeriggio dedicato all’attesa del Natale, tra musica, incontri e momenti di comunità. Protagonisti dell’evento sono stati i coristi del coro decanale della Terza Età “Mons. Delfino Nava” e la corale di Margno, che con i loro canti hanno saputo creare un’atmosfera intensa e coinvolgente, accompagnando il pomeriggio natalizio e animando anche la Santa Messa prefestiva.

Numerose persone hanno partecipato alle visite al museo, cogliendo l’occasione per riscoprire la storia e i valori legati al territorio, mentre grande apprezzamento ha ricevuto anche il mercatino del riuso, reso possibile grazie all’impegno dei volontari che hanno lavorato con dedizione per la buona riuscita della giornata.

“Natale a Chiuso” è stato soprattutto un momento di incontro e di preparazione al Natale, vissuto insieme in modo semplice e autentico. Con questo appuntamento la comunità ha salutato il 2025, guardando già al nuovo anno con il desiderio di continuare a proporre iniziative e occasioni di ritrovo nel 2026.

Il percorso proseguirà nel nome del Beato Serafino, figura centrale per Chiuso e per la sua storia, con l’obiettivo di far conoscere sempre di più questo sacerdote ambrosiano e di valorizzarne il messaggio attraverso nuove iniziative culturali e comunitarie.