“NATI PER LEGGERE” A GALBIATE: 4 NUOVI APPUNTAMENTI CON LE “STORIE PICCOLISSIME”

GALBIATE – Nell’ambito del programma NPL (Nati per leggere), la biblioteca “Giuseppe Panzeri” di Galbiate in collaborazione con l’associazione “Leggere per gioco” propone un calendario, da febbraio a maggio, con appuntamenti mensili di letture ad alta voce per bambini dai 18 ai 36 mesi.

Il programma di “Storie piccolissime”, letture per bambine e bambini da 18 a 36 mesi, prevede quattro appuntamenti. Precisamente le domeniche del 23 febbraio, del 30 marzo, del 13 aprile e dell’11 maggio. Tutte le letture saranno alle 10 alla Biblioteca Panzeri di Galbiate.