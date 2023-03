LECCO – Primi risultati concreti nel 2023 per il tavolo tecnico permanente sul tema della mobilità e del trasporto pubblico, istituito dalla Provincia di Lecco, con la partecipazione dei rappresentanti di Navigazione Lago di Como, Trenord, Agenzia per il trasporto pubblico locale di Como, Lecco e Varese, Camera di Commercio Como-Lecco.

Il 26 marzo scorso è entrato in vigore il nuovo orario della navigazione sul lago di Como, in sostanziale anticipo rispetto agli anni passati e con un’offerta incrementata e diversificata per andare incontro alle esigenze dei turisti e dei residenti. Un altro risultato concreto su impulso della Provincia di Lecco è rappresentato dalla conferma del servizio Navigando per Lecco, che collega Lecco a Bellagio: si potrà effettuare il viaggio di andata in bus e il ritorno in battello (o viceversa), acquistando un unico biglietto a tariffa scontata, grazie all’accordo tra Linee Lecco e Navigazione Lago di Como. Nelle prossime settimane verranno ufficializzate altre iniziative, in via di definizione, frutto del confronto tra i vari soggetti del tavolo tecnico, con l’obiettivo di migliorare la mobilità integrata e valorizzare il ramo lecchese del Lario.

“Il lavoro di coordinamento effettuato nel tavolo tecnico permanente ha permesso alla Navigazione di valutare positivamente le richieste formulate dalla Provincia di Lecco e di anticipare l’orario estivo con l’attivazione dal 26 marzo – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato ai Rapporti con l’Agenzia Tpl Stefano Simonetti – Il tavolo tecnico rappresenta uno strumento di confronto e di coordinamento, in grado di stimolare una sempre maggiore e articolata offerta di servizi connessi al trasporto pubblico, anche alla luce dei cambiamenti dei flussi turistici, in continuo aumento sul nostro lago. Ringraziamo tutti i componenti del tavolo per il loro impegno, che ci permette di sviluppare nuove politiche in tema di trasporto pubblico e di mobilità integrata, strettamente legate ai bisogni e alle esigenze del nostro territorio”.

“L’intensificazione delle corse giornaliere nel ramo lecchese del Lario rappresenta un notevole sforzo organizzativo per la stagione 2023 – dice il direttore di Esercizio Nicola Oteri – Abbiamo raccolto la sfida di puntare sullo sviluppo turistico della sponda orientale e vogliamo essere protagonisti, contribuendo a rafforzare il trend positivo registrato negli ultimi anni. Riteniamo che lo strumento del tavolo permanente istituito e coordinato dalla Provincia di Lecco sia un esempio vincente. L’efficacia del lavoro svolto in sinergia tra istituzioni e vettori di trasporto pubblico locale rappresenta una best practice che punta a sostenere e rafforzare lo sviluppo territoriale sostenibile, scommettendo peraltro, con l’anticipo dell’orario, su un tema a noi particolarmente caro come quello della destagionalizzazione”.