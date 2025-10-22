NAVIGAZIONE LAGHI: BANDO PER L’ASSUNZIONE DI 50 OPERATORI GENERICI

MILANO – La Gestione Governativa Navigazione Laghi comunica la pubblicazione del bando di concorso per l’assunzione di 50 operatori generici, da inserire nei propri organici presso le diverse sedi dell’Ente.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento del personale avviato in coerenza con la linea strategica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come previsto dal Piano Industriale 2024–2029 presentato la scorsa primavera.

“Abbiamo necessità di implementare i nostri organici con l’obiettivo di arrivare preparati alla stagione 2026, sia per quanto riguarda le attività manutentive della flotta, sia per il personale di bordo, di terra e degli uffici tecnici e amministrativi” – dichiara Pietro Marrapodi, Gestore Governativo della Navigazione Laghi. “Stiamo progressivamente emettendo nuovi bandi di concorso esterno per la ricerca di figure professionali da inserire nei diversi settori della nostra azienda. Nei prossimi giorni – prosegue Marrapodi – pubblicheremo ulteriori concorsi per circa 120 posizioni

destinate alle officine, scali e personale navigante. L’intento è quello di accelerare le procedure concorsuali e avviare le assunzioni già a partire dai primi mesi del 2026, così da garantire un potenziamento efficace del servizio”.

Con questo nuovo bando, la Gestione Governativa “conferma il proprio impegno nel rinnovamento e nella professionalizzazione delle risorse umane, elementi fondamentali per garantire un servizio pubblico efficiente, moderno e vicino alle esigenze dei territori dei tre laghi” . Maggiore, di Garda e di Como.

Info e dettagli: www.navigazionelaghi.it/bandi.