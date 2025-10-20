NAVIGAZIONE LAGHI, RISULTATI POSITIVI DALLA SPERIMENTAZIONE SUI BIOCARBURANTI

LARIO – Navigazione Laghi ha concluso con esito positivo la campagna sperimentale dedicata alla valutazione dei biocarburanti a basso impatto ambientale nel settore del trasporto pubblico lacustre.
L’iniziativa – condotta in coerenza con le linee strategiche date dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini – nasce dall’esigenza di verificare in un contesto operativo reale le potenzialità di impiego di carburanti alternativi al gasolio tradizionale.
Oggetto della sperimentazione è stato HVOlution, biocarburante di origine rinnovabile prodotto da Eni e utilizzato in purezza, senza miscelazione con gasolio fossile …