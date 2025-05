LECCO – Sono aperte le candidature per la partecipazione al bando per l’assunzione a tempo determinato di 35 “Operatori Generici” presso la Direzione di Esercizio Lago di Como, appartenente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Un’interessante opportunità per tanti giovani di professionalizzarsi all’interno un’azienda solida e virtuosa, con concrete prospettive di crescita.

Le domande di partecipazione sono da presentare entro il 16 maggio …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS