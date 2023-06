COMO – Entrano in vigore oggi, lunedì 5 giugno, gli orari estivi della navigazione sul Lago di Como. Per quanto riguarda il ramo orientale del Lario, rispetto alla scorsa estate è stata aggiunta una sola corsa giornaliera in più sulla tratta Lecco-Bellagio.

Restano ovviamente in vigore gli orari del servizio battello sostitutivo tra Lierna, Varenna e Bellano attivato a seguito della frana di Fiumelatte che ha interrotto la strada provinciale e la tratta ferroviaria.

> A QUESTO LINK GLI ORARI ESTIVI