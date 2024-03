NAVIGAZIONE. SIMONETTI SPEGNE LA POLEMICA: “LAVORIAMO TUTTI INSIEME”

LECCO – In merito all’avvio della nuova stagione della Navigazione sul ramo lecchese del Lago di Como, il Consigliere provinciale Stefano Simonetti intende precisare quanto segue:

“Nell’ultimo Tavolo tecnico permanente sul tema della mobilità e del trasporto pubblico locale, riunitosi lo scorso 21 febbraio, il direttore dell’Ente di Navigazione Nicola Oteri, nella definizione della stagione 2024, si era impegnato a mantenere gli stessi orari e servizi del 2023.

Va altresì precisato che nella stessa riunione il direttore dell’Ente di Navigazione affermava la volontà di incrementare i servizi per l’Alto Lago e per il ramo di Lecco, dichiarando poi che ‘la riduzione dei servizi e i minori scali non sono nella volontà di Navigazione’.

Questo impegno è stato rispettato: rimane il tema dei lavori di manutenzione del piroscafo Concordia, che si protrarranno sino al termine delle verifiche tecniche, dopodiché gli orari delle corse ritorneranno perfettamente sovrapponibili a quelli del 2023.

Maggiori dettagli circa i lavori, gli orari e i servizi della nuova stagione saranno spiegati dall’Ente di Navigazione nel corso della conferenza stampa già programmata per lunedì 25 marzo a Lecco.

L’auspicio della Provincia di Lecco è che si lavori tutti insieme, territorio, Istituzioni, Navigazione, Camera di Commercio, operatori del turismo e dei servizi di mobilità e trasporto, per il migliore sviluppo di un sistema di mobilità integrata sia per i turisti che per studenti e lavoratori, in tutta la provincia di Lecco e sul Lago di Como, con spirito costruttivo”.