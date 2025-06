NBA DRAFT 2025: SALIOU NIANG FUORI DAL PRIMO GIRO, CI RIPROVA STANOTTE

MANDELLO DEL LARIO – Nella notte italiana si è svolto il primo giro del Draft NBA 2025, evento attesissimo dagli appassionati di basket di tutto il mondo. Come previsto, la prima scelta assoluta è stata Cooper Flagg, talento cristallino proveniente da Duke University, selezionato con la pick numero 1 dai Dallas Mavericks.

Tuttavia, per Saliou Niang, giovane promessa originaria di Mandello del Lario, la serata non ha portato la svolta sperata: il suo nome non è stato chiamato tra i primi 30. Una notizia che, se da un lato può sembrare una delusione, dall’altro rappresenta un’opportunità concreta per la Virtus Bologna, che ha già messo sotto contratto il giocatore …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS