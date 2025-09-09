‘NDRANGHETA “BEN RADICATA” A LECCO, OLTRE 200 ANNI PER 34 CONDANNATI

LECCO – “La ‘ndrangheta è ben radicata sulle rive del Lario”. Affermano i giudici della Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza “Cavalli di razza” che ha visto l’arresto di un centinaio di persone nel novembre 2021, tra cui un lecchese, domiciliato in Svizzera, accusato di traffico di droga, e la condanna di 34 tra ‘ndranghetisti e loro complici condannati tra riti abbreviati e patteggiamenti a oltre 200 anni di reclusione, con la pena più alta, 11 anni, per lo storico boss della ‘ndrangheta in Lombardia Bartolomeo Iaconis. Inoltre sono stati confermati 16 anni e 10 mesi per Daniele Ficarra e 16 anni per Antonio Carlino. Per Alessandro Tagliente la pena finale è stata di 16 anni e 4 mesi, mentre a 14 anni e 10 mesi è stato condannato Massimiliano Ficarra, commercialista e presunta mente economica della cosca lariana. Nell’inchiesta “Cavalli di razza” era finita la “Nuova carrozzeria lecchese” di via Tagliamento a Lecco, che aveva tra i soci Roberto Mandaglio, 44 anni, arrestato nell’operazione “Cavalli di razza”.

Nelle motivazioni i giudici delle Suprema Corte parlano di “condizionamento di un settore dell’economia lecita, quello dei servizi alberghieri e di facchinaggio, generando, anche attraverso l’impiego della forza, intimidazione“. “Un sodalizio, quello ‘ndranghestico – concludono i giudici nelle motivazioni della sentenza “Cavalli di razza” – ben strutturato sul Lario e territorio vicini, dove anche i politici non disdegnavano di chiedere favori alla ‘ndrangheta”.

RedGiu