‘NDRANGHETA, INTERDITTIVE ANTIMAFIA PER DUE IMPRESE DI LECCO E ANNONE

LECCO – Il prefetto di Lecco Paolo Ponta ha emesso questa mattina due provvedimenti interdittivi antimafia nei confronti di una società con sede legale a Lecco e di un’impresa individuale con sede ad Annone di Brianza, attive rispettivamente nel settore della riparazione e manutenzione di macchine utensili e in quello degli impianti di riscaldamento.

I provvedimenti sono stati adottati “all’esito di un’articolata attività istruttoria, condotta anche con il supporto del Gruppo Interforze Antimafia, che ha fatto emergere un quadro indiziario complessivo dal quale è emersa, in entrambi i casi, la presenza di elementi sintomatici di un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa, alla luce dei precedenti di polizia e della contiguità degli operatori economici con ambienti della criminalità organizzata di matrice ‘ndranghetista“. “L’azione del Gruppo Interforze Antimafia, coordinato dalla Prefettura e comprendente le Forze di polizia territoriali e i rappresentanti della Direzione Investigativa Antimafia di Milano, prosegue con la massima determinazione e professionalità al fine di contrastare e prevenire le infiltrazioni criminali, tutelando l’economia legale e gli imprenditori onesti” ha dichiarato il Prefetto.

RedCro