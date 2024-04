NEGLI OSPEDALI LECCHESI L'(H)OPEN WEEK SULLA SALUTE AL FEMMINILE

LECCO – In occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, la ASST di Lecco, in collaborazione con Fondazione Onda ETS, organizza dal 18 al 24 aprile la nona edizione dell’(H) Open Week con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile.

«Giunta ormai alla sua nona edizione, l’(H) Open week sulla salute della donna sottolinea nuovamente quanto sia fondamentale continuare ad occuparsi della salute femminile come valore in sé e come valore sociale, invitandoci ad agire sempre più concretamente», commenta Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda ETS. «Fondazione Onda ETS rinnova il suo impegno nei confronti della salute della donna: una causa che sentiamo nostra da quando l’allora Ministro della Salute Beatrice Lorenzin istituì la giornata dedicata alla salute femminile e da lì sempre onorata. Gli ospedali del network Bollino Rosa aderenti all’iniziativa offrono una settimana di servizi gratuiti come visite, consulenze telefoniche, eventi e colloqui a distanza, info point e distribuzione di materiale informativo per avvicinare la popolazione femminile a diagnosi sempre più precoci e a percorsi di cura personalizzati».

Antonio Pellegrino, direttore della Ostetricia e Ginecologia della Asst di Lecco, commenta: “Anche quest’anno la Asst di Lecco, particolarmente attenta ai bisogni di salute della donna e dopo il successo delle iniziative proposte lo scorso anno, partecipa a questa iniziativa. Le proposte saranno articolate su più giorni e con l’impegno di ostetriche e ginecologi. Teniamo particolarmente ai temi che abbiamo deciso di trattare ed essi verranno affrontati presso il presidio di Lecco e di Merate: all’Ospedale A. Manzoni di Lecco parleremo di contraccezione, la cura di sè dopo il parto e la sessualità consapevole per i ragazzi. Al San Lepoldo Mandic affronteremo il tema della diagnosi prenatale e della contraccezione.”

ONDA OPEN WEEK 2024 – Ospedale A. Manzoni di Lecco

22/04 dalle 17:30 alle 19:30:

COLLOQUIO INDIVIDUALE SULLA CONTRACCEZIONE: LINEA TELEFONICA APERTA

Chiamare il 0341253430 e presentarsi all’Ambulatorio Ginecologico CDP al 1°piano

24/04 dalle 14 alle 17:

POMERIGGIO CON L’OSTETRICA A TEMA: “LA CURA DI SÉ DOPO IL PARTO”:

• Ritorno a casa

• Cura di sé, corrette abitudini di vita

• Cura del perineo e della ferita chirurgica

• Allattamento

• Benessere emotivo

Infopoint su contraccezione e benessere del perineo nell’immediato post partum; incontro nell’Aula Magna dell’Ospedale A.Manzoni

24/04 dalle 20:30 alle 22:30:

SERATA GINECOLOGICA A TEMA : “LA SOTTO È TUTTO NORMALE?”

Serata dedicata alle ragazze e ai ragazzi dai 14 ai 18 anni:

• Guida alla contraccezione

• Consapevolezza del proprio corpo nell’arte e nella letteratura

• Il valore dei sentimenti

L’incontro avverrà nell’Aula Magna dell’Ospedale A.Manzoni

ONDA OPEN WEEK 2024 – Ospedale Mandic di Merate

23/04 dalle 15:30 alle 16:30:

LA DIAGNOSI PRENATALE: “INCONTRO INFORMATIVO PER COPPIE”

Accesso diretto gratuito fino ad esaurimento posti; presentarsi all’Aula Scientifica dell’Ospedale di Merate

23/04 dalle 9 alle 14:

SPORTELLO CONTRACCEZIONE: “CONOSCERE PER SCEGLIERE”

Prenota la tua consulenza individuale e gratuita inviando una mail a: f.sina@asst-lecco.it. Presentarsi all’Ospedale di Merate