NEGLI UFFICI POSTALI DI LECCO SI PUÒ PRENOTARE LA CARTA “DEDICATA A TE”

LECCO – Poste Italiane informa che da giovedì 6 novembre i nuovi aventi diritto alla carta “Dedicata a te” potranno prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione presso uno dei 92 uffici postali della provincia di Lecco. Per il ritiro sarà necessario presentare un documento di identità valido e il codice fiscale. L’appuntamento può essere prenotato comodamente tramite App o dai canali aziendali dedicati, selezionando il servizio “Altro”, l’ufficio postale di riferimento, la data e l’orario preferiti. Negli uffici postali a doppio turno è consigliato presentarsi nella fascia oraria 14.30 – 17, mentre negli uffici postali mono turno la fascia consigliata è 11–13. In entrambi i casi è preferibile evitare la giornata di lunedì.

Al fine di garantire la massima efficienza del servizio, “si ricorda che il ritiro della carta è riservato esclusivamente a chi ha già ricevuto comunicazione ufficiale dal proprio Comune“.

Per i vecchi beneficiari, invece, l’accredito avverrà sulla carta già in proprio possesso e, pertanto, non è necessario recarsi presso gli uffici postali per attivare una nuova carta.

Per maggiori informazioni, disponibile una sezione dedicata sul sito di Poste Italiane: poste.it/carta-dedicata-a-te/.

M. C.