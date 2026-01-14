NEL LECCHESE LA SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE DIVENTA UN LABORATORIO DI COMUNITÀ

LECCO – Dal 21 al 31 gennaio la Diocesi di Milano propone la Settimana dell’Educazione, un appuntamento ormai consolidato che coinvolge oratori, famiglie, educatori, allenatori e comunità educanti del territorio. Il titolo scelto per questa edizione, “Fatti Avanti!”, è un invito diretto e concreto: educare significa mettersi in gioco in prima persona, senza delegare, assumendosi la responsabilità di accompagnare le nuove generazioni nella crescita umana, relazionale e spirituale.

In un tempo segnato da fragilità educative, cambiamenti rapidi e nuove solitudini, la Settimana dell’Educazione si presenta come uno spazio di riflessione e rilancio. Non un semplice calendario di eventi, ma un percorso condiviso che richiama tutti a uno stile educativo fatto di presenza, ascolto e testimonianza credibile.

Tra i principali appuntamenti, spicca la Fiera della Formazione, in programma sabato 24 gennaio, una giornata dedicata a educatori, animatori, allenatori e genitori. Attraverso workshop e laboratori tematici, si affronteranno questioni centrali per l’educazione di oggi: le relazioni e l’uso consapevole dei social, l’educazione all’affettività, il valore educativo dello sport, l’inclusione e l’attenzione alla disabilità. La Fiera vuole essere un luogo di confronto concreto, dove condividere esperienze e buone pratiche.

Domenica 25 gennaio sarà invece dedicata alla Festa della Famiglia, un momento di celebrazione e riflessione che riconosce nella famiglia il primo e fondamentale luogo educativo, dove si imparano la fiducia, il rispetto e la cura reciproca.

Un’attenzione particolare attraversa tutta la Settimana: il legame tra oratorio e sport, riconosciuti come spazi educativi privilegiati. Allenatori e dirigenti sportivi sono chiamati a riscoprire il valore formativo dello sport come palestra di vita, capace di trasmettere regole, inclusione, spirito di squadra e rispetto dell’altro, anche in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La Settimana si conclude con le Messe degli Oratori, previste tra il 29 e il 30 gennaio in diverse zone della diocesi. Queste celebrazioni rappresentano il momento culminante del cammino, occasione per ringraziare e affidare al Signore il servizio educativo svolto quotidianamente negli oratori e nelle comunità, con una celebrazione presieduta dall’Arcivescovo di Milano.

“Fatti Avanti!” è dunque una chiamata chiara e coraggiosa: non restare spettatori, non tirarsi indietro di fronte alle difficoltà educative, ma scegliere di esserci. Educare è un atto di speranza e di fiducia nel futuro, che nasce solo da una comunità capace di camminare insieme accanto ai più giovani.