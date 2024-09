NEL RIONE DI SAN GIOVANNI 4 GIORNI DI FESTA PER L’ADDOLORATA

LECCO – La Festa della Beata Vergine Addolorata a San Giovanni di Lecco è una tradizione profondamente radicata nel rione lecchese che unisce fede, cultura e comunità in una vivace celebrazione di quattro giorni. Dal 19 al 22 settembre, il quartiere di San Giovanni si trasforma in un centro di festeggiamenti, con eventi che si svolgono nella chiesa parrocchiale e nell’oratorio di Via Don Invernizzi.Per questa edizione la parrocchia di San Giovanni ha messo in campo un gruppo di volontari con l’intento di rilanciare la festa e la speranza di una buona affluenza in modo che l’evento diventi un riferimento di fine estate come lo è per le patronali di altre Comunità rionali lecchesi. Il ricavato dei quattro giorni andrà a sostegno delle opere parrocchiali.

La festa vedrà protagonista anche Il decimo anniversario del GSO Lecco Alta. Il GSO Lecco Alta è un’associazione sportiva che ha segnato la storia del territorio lecchese con la sua fondazione nel 2014, risultante dalla fusione di due importanti realtà sportive locali: il G.S. San Giovanni e il G.S.O. Laorca. Questa unione ha dato vita a un progetto ambizioso che ha come obiettivo la promozione dello sport tra i giovani, con un focus particolare sul calcio e sulla pallavolo. Nel corso degli anni, il GSO Lecco Alta si è distinto per il suo impegno nel settore giovanile, riuscendo a coinvolgere oltre 300 atleti tesserati e a diventare un punto di riferimento nella Comunità dei Rioni Alti di Lecco e non solo. I successi sportivi non sono mancati, con la squadra di calcio che ha raggiunto la promozione in Prima Categoria e le squadre di pallavolo che hanno ottenuto importanti vittorie nei loro campionati.

Il programma presenta giovedì 19 settembre alle 18:30 le gare del Torneo in Amicizia dedicato al decennale del GSO Lecco Alta seguito da una serata gastronomica a base di salamelle e spiedini. Quindi lo spettacolo musicale dei Croccanti. Venerdì 20 settembre sempre alle 18:30 proseguiranno i tornei di calcio del Lecco Alta quindi cucina base di polenta. Quindi alle 21 la proiezione del video Sorretti da comun destino, presentato dal giornalista Nando Sanvito.

Sabato 21 settembre sarà dedicato al torneo di pallavolo e la serata vedrà protagonista il gioco multimediale Il Cervellone. Domenica 22 settembre al mattino, il torneo di calcio si concluderà. Seguirà il pranzo comunitario e l’estrazione dei biglietti della lotteria. Nel pomeriggio alle 17 i momenti salienti includono i solenni Vespri nella chiesa parrocchiale, una sentita processione per le strade e la messa Solenne, che segna l’apice spirituale dell’evento. Questa festa annuale non solo onora la Beata Vergine Addolorata, ma rafforza anche i legami all’interno della comunità, promuovendo un senso di unità e di eredità condivisa.