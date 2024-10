NEL RIONE DI SAN GIOVANNI LA RINNOVATA FESTA DELL’ADDOLORATA

LECCO – Soddisfazione nel rione lecchese di San Giovanni per l’ottimo riscontro della rinnovata festa compatronale dedicata alla Beata Vergine Addolorata. La tradizione è profondamente radicata nel rione e unisce fede, cultura e comunità in una vivace celebrazione di quattro giorni. Per questa edizione la parrocchia ha voluto mettere in campo un gruppo di volontari di varie età con l’intento di rilanciare la festa e la speranza di una buona affluenza.

Obiettivo pienamente raggiunto nelle serate in cui è stata aperta la cucina, con centinaia di presenze. Azzeccato il connubio con il Torneo in Amicizia dedicato al decennale del GSO Lecco Alta e ottimo riscontro per la serata di proiezione del video Sorretti da comun destino, presentato dal giornalista Nando Sanvito.

Anche un buon numero di adolescenti e giovani è stato coinvolto dagli educatori e da don Giuseppe nelle attività di servizio ai tavoli durante tutte le occasioni conviviali, oltre che nella preparazione e riordino all’inizio e al termine delle serate.

Il giorno successivo nella parrocchiale la messa in suffragio dei defunti ha celebrato don Claudio Maggioni, responsabile della Comunità Pastorale Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza, don Giuseppe Pellegrino, don Marco Bassani e don Lucio Galbiati parroco dell’Altopiano valsassinese nato proprio a San Giovanni.

Al termine della funzione un breve rinfresco offerto dagli alpini della locale sede.