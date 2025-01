NEL TERZO WEEKEND DEL ‘PETRALLI’ IN CAMPO I PRIMI CALCI 2016 E 2017

LECCO – Il terzo weekend del Torneo Petralli a Germanedo, la Polisportiva Rovinata ospita i Primi Calci. Il tempo piovoso non aiuta, ma durante i due pomeriggi si respira davvero un bel clima di festa e di sport. Prima scendono in campo i Primi Calci 2017: sei squadre si affrontano in partite parallele, in due gironi molto combattuti, al termine dei quali ci si qualifica per altri due gironi che decreteranno la classifica finale: Academy Valle San Martino, Aurora San Francesco, Rovinata blu, Calolziocorte, Rovinata rossa, Rovinata bianca.

Stessa formula a doppi gironi anche per i Primi Calci 2016 e stesso entusiasmo e stessa voglia di dare il massimo anche per questi piccoli atleti, nel primo torneo del 2025.

Di seguito la classifica finale: Pol 2001, Rovinata blu, Cortenova, Rovinata rossa, Rovinata bianca, Rovinata verde. Manca solo una giornata al termine del Memorial dedicato a Fabrizio Petralli, esempio nella vita e nello sport, che si concluderà domenica 2 febbraio con i Piccoli Amici 2018.