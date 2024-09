“NEL VENTO DEI DESIDERI”. FRANCESCA STUCCHI RACCONTA L’ATLETA KWADZO KLOKPAH

DERVIO – Un appassionante viaggio nella storia e nell’anima del canoista Kwadzo Klokpah, che ha gareggiato alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e di Parigi 2024, con le prefazioni del campione olimpionico Antonio Rossi e dello scrittore Andrea Vitali.

Nato in Ghana con una grave malformazione alle gambe, abbandonato dai genitori, Kwadzo viene accolto in una Missione, dove incontra qualcuno che gli vuole bene e crede che quello scricciolo denutrito meriti una vita migliore. Grazie alla generosità di un volontario, viene portato in Italia e qui, sul lago di Como, inizia una nuova vita, coltivando il sogno di diventare un campione di canoa, come il suo idolo Antonio Rossi. Si allena con passione e sacrificio alla Canottieri Lecco, dimostrando talento e tenacia. La sua carriera sportiva decolla e Kwadzo è uno dei migliori paracanoisti al mondo.