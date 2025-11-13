NEL WEEKEND MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI TRA LECCO E COLICO

LECCO – Trenord fa sapere che, nel weekend dal 14 al 16 novembre, per lavori di potenziamento infrastrutturale a cura di RFI in vista dei giochi olimpici di febbraio, tra le stazioni di Lecco e Colico sono previste variazioni alla circolazione dei treni.

In dettaglio, i treni regionali tra Lecco e Colico non circoleranno e saranno rimpiazzati da bus che effettueranno fermate lungo la strada provinciale 72, replicando l’organizzazione già adottata nelle precedenti interruzioni estive e di ottobre.

Sulla tratta tra Colico e Sondrio, i convogli continueranno a viaggiare in entrambe le direzioni con orari modificati e ritardi fino a 30 minuti. Anche i treni tra Sondrio e Tirano saranno sospesi, con servizio autobus sostitutivo, fatta eccezione per il regionale “R” 10290, che effettuerà il percorso con una nuova numerazione e un ritardo massimo di 10 minuti.

I treni regionali fra Chiavenna e Milano Porta Garibaldi, invece, saranno soppressi senza servizio sostitutivo.

Per quanto riguarda i Regio Express tra Milano, Lecco, Colico, Sondrio e Tirano, la circolazione sarà regolare da Milano a Lecco; tra Colico e Tirano, i treni viaggeranno con nuovi numeri e cambiamenti di orario che prevedono anticipi di 30 minuti da Tirano a Colico e ritardi di 30 minuti nel senso contrario. Anche in questo caso, Trenord assicurerà un collegamento con autobus tra Lecco e Colico.