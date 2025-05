NELLA 2ª GIORNATA DEL MEMORIAL PIAZZA PROTAGONISTI I PICCOLI AMICI 2018

GALBIATE – Per il secondo sabato del Sala Football Cup – Memorial Vittorio Piazza sono scesi in campo i Piccoli Amici 2018 delle seguenti squadre: Sala Galbiate, US Olympic di Lurago D’Erba, Academy Valle San Martino, ASD San Giorgio Desio e Polisportiva Monte Marenzo. Il torneo è stato organizzato per favorire lo sviluppo motorio e sociale dei piccoli calciatori in erba, attraverso attività ludico-sportive che promuovano i valori fondamentali dello sport: rispetto, collaborazione e impegno.

I Primi Calci rappresentano una fase fondamentale per i bambini che si avvicinano al mondo del calcio. In questa categoria, solitamente riservata ai bambini tra i 5 e i 7 anni, l’obiettivo principale è favorire l’apprendimento attraverso il gioco, sviluppando le capacità motorie e introducendo i primi concetti tecnici.

A premiare tutti i partecipanti Giovanni e Francesco Camusso, nipoti di Vittorio Piazza, che hanno manifestato l’apprezzamento per l’organizzazione e l’entusiasmo dei bambini, che si sono divertiti sostenuti dai loro allenatori e dai genitori entusiasti.

