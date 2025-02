NELLA NOTTE SOCCORSI A UN MOLDAVO, UNA DELLE MAURITIUS E… IL GATTO

PIANI DEI RESINELLI – Avrebbe del farsesco, del surreale se non ci fosse stata la necessità di mobilitare decine di soccorritori e tanti mezzi di terra e aerei, il fatto di cronaca andato in scena ieri sera in Grignetta.

Dove due improvvisati escursionisti, con tanto di gatto annesso, hanno pensato bene di avventurarsi nel Canalone Porta con attrezzature completamente inadeguate, lanciando l’allarme sbagliato e dunque “deviando” a lungo l’opera di chi si era messo alla loro ricerca per aiutarli a ritrovare la via giusta…

