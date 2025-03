NELLA PULIZIA A RIVABELLA RECUPERATI UNA TRENTINA DI PNEUMATICI

LECCO – In località Rivabella, nello specchio d’acqua che costeggia la pista ciclopedonale, è stato effettuato il recupero di circa 30 pneumatici, ormai giacenti da anni e presumibilmente in origine destinati a strutture di assistenza all’attracco di natanti o abbandonati da ignoti.

L’intervento, nato su impulso dall’assessorato alla Cura della città e Lavori pubblici del Comune di Lecco e coordinato dal servizio ambiente comunale, è stato realizzato in sinergia da diversi enti che operano sul territorio con il fine di tutelare e salvaguardare il suolo, le acque superficiali, la natura e il decoro urbano.

Tra questi il Gruppo sommozzatori di protezione civile Lecco per il ripescaggio a lago degli pneumatici, il Gruppo di volontariato di protezione civile del Comune di Lecco per la logistica e il controllo del pubblico passaggio e Silea Spa per il servizio di raccolta e avvio a recupero.

RedLC