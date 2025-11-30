NELLA SERATA CHIC DEL ‘NUOVO’ SOCIALE ZAMPE SCAMBIA IL TEATRO PER STADIO

LECCO -C’è chi al rinnovato Teatro Sociale di Lecco arriva in smoking, chi in abito lungo, e poi c’è Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e testimonial involontario dell’unione tra cultura e… tifo.

Nella serata chic d’apertura del “nuovo” teatro dei lecchesi, tra sobrietà musica classica, “Zampe” ha pensato bene di portare un tocco di bluceleste: felpa ufficiale della Calcio Lecco, cappuccio incluso. In mezzo a ospiti elegantissimi e inviti che profumavano di vernissage, lui ha optato per lo stile stadio. Altro che dress code: la coerenza (e una bella dose di esibizionismo) prima di tutto.

D’altronde, chi meglio di un consigliere regionale lecchese poteva incarnare lo spirito “popolare” dell’evento? Teatro sì, ma con spirito da curva. E mentre l’orchestra attaccava il primo movimento, qualcuno giura che l’onorevole guardasse l’orologio in cerca del fischio d’inizio. Perché, si sa, nelle serate troppo lunghe, anche la cultura può andare ai supplementari. E così come era arrivato, felpa al vento e sguardo distratto, se n’è andato ben prima dell’ultimo applauso. Forse per evitare il traffico serale, forse per tornare a sostenere i veri protagonisti della sua serata ideale: gli undici di mister Valente.

Resta l’immagine: un consigliere in felpa tra frac e perle, esempio di come lo spirito lecchese sappia mescolare mondi diversi. A suo modo, Zampe ci insegna che la politica, come il calcio, è fatta di scelte coraggiose. Anche sartoriali.

ElleCiEnne

