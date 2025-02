NELL’ULTIMA GIORNATA DEL MEMORIAL PETRALLI IN CAMPO I PICCOLI AMICI 2018

LECCO – Nel contesto di una bellissima giornata di sole, sul campo di Germanedo, in casa della Polisportiva Rovinata, si è scesi in campo per l’ultima giornata del Memorial Fabrizio Petralli, esempio nella vita e nello sport. Tocca ai Piccoli Amici 2018 mettercela tutta per conquistare, partita dopo partita, l’accesso al girone delle prime tre e la vittoria del torneo.

Un pomeriggio di divertimento, sport e entusiasmo, in campo e sugli spalti, che si è concluso con le premiazioni delle sei squadre partecipanti, che si sono così classificate: 1 – Academy Valle San Martino, 2 – Pol. 2001, 3 – Rovinata Rossa, 4 – Lecco Alta, 5 – Rovinata Blu, 6 – Rovinata Bianca.

Le squadre della Rovinata: