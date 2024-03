“NEVEDIVERSA”. DISASTRO OLIMPIADI, CATTIVO ESEMPIO SAN PRIMO, L’ALPE GIUMELLO INVECE INSEGNA

MILANO – Crisi climatica e ‘accanimento terapeutico’ le due forze contrastanti su territori e infrastrutture. Brutti progetti, le Olimpiadi incombenti ma anche buone pratiche e progettualità realmente sostenibili: il futuro dell’ambiente montano è superare la dipendenza dalla neve.

La crisi climatica sta avendo un forte impatto sulle destinazioni turistiche invernali a bassa e media quota. La durata del manto nevoso nell’anno si e accorciata e le temperature medie innalzate, con una prospettiva al 2050 di 3°C in piu , come se le montagne si fossero abbassate di cinquecento metri. È quanto emerge dalla pubblicazione del dossier Nevediversa 2024, che illustra le condizioni di impianti da sci dismessi o abbandonati e analizza gli ingenti costi ambientali ed economici per sostentare il comparto sciistico con innevamento artificiale anche in assenza di precipitazioni nevose.