NIDO DI BONACINA, AVS: “POLEMICHE PRETESTUOSE DALLE OPPOSIZIONI”

Con riferimento alle polemiche pretestuose sul futuro asilo nido di Bonacina, vogliamo ricordare come l’amministrazione comunale abbia scelto la strada della massima trasparenza, informando ﬁn da subito sulle difficoltà incontrate in questo cantiere. Non c’è mai stato alcun tentativo di scaricare responsabilità su altri enti: al contrario, si è ritenuto corretto spiegare con chiarezza le ragioni tecniche e procedurali che hanno portato alla scelta dell’impresa. A tutte le famiglie che hanno presentato domanda di iscrizione agli asili nido comunali è stata data un’informazione puntuale e trasparente sulle strutture disponibili per l’anno educativo in corso. Nessuna iscrizione è stata respinta o sospesa: i moduli prevedevano la possibilità di indicare Bonacina solo se i lavori si fossero conclusi in tempo utile, e tutte le famiglie hanno potuto iscrivere i propri ﬁgli alle strutture attive, senza essere costrette a soluzioni alternative all’ultimo momento.

La vera notizia è che l’opposizione ritenga oggi strategico questo intervento, pur non avendola sostenuta nel Piano delle Opere.

L’asilo di Bonacina è una priorità per questa amministrazione: per questo sta già lavorando per rescindere il contratto attuale e individuare rapidamente una nuova ditta, così da rispettare le scadenze del PNRR e garantire l’apertura dell’asilo nei tempi previsti. Vogliamo ricordare che in questi 5 anni il Comune di Lecco ha investito concretamente nei servizi per l’infanzia, aumentando i posti disponibili nei nidi comunali e migliorando la qualità dell’offerta educativa, lavorando con serietà e trasparenza, senza slogan, ma con l’impegno di mantenere le promesse fatte e di garantire alle famiglie lecchesi servizi all’altezza delle loro aspettative.

Alberto Anghileri

Capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra Lecco