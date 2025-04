NIENTE DA FARE PER LA ROVINATA CONTRO IL LOMAGNA 3º IN CLASSIFICA

LECCO – Sconfitta di misura della Rovinata, 0-1 in casa nel difficile incontro con il Lomagna, squadra in lotta per la testa della classifica.

Dopo un primo tempo equilibrato e senza grosse occasioni per entrambe le squadre, è un episodio a condannare i biancorossi dopo un promettente inizio di ripresa: al 10’, direttamente da calcio d’angolo, il Lomagna passa in vantaggio. I ragazzi di mister Ralli reagiscono con determinazione e non mancano le occasioni per pareggiare; la più clamorosa nei minuti finali con un gran tiro del giovane Calveri, all’esordio in categoria, messo in angolo dal portiere del Lomagna. Nel recupero ci prova anche Mazza, con un paio di conclusioni da fuori area, ma il numero 1 ospite è sempre attento e non si fa sorprendere.

Il migliore in campo è stato sicuramente Di Palma, che anche oggi sfodera una prestazione degna di nota per impegno, attenzione e generosità, e contro questi avversari non era facile.

Da segnalare che, in una squadra con un’età media già molto bassa, hanno dato il loro contributo anche tre ragazzi della Juniores: Calveri, Sfinjari e Vircilio, che con il loro ingresso nel finale hanno dato nuova spinta ed energia positiva alla squadra.