NO AI MEZZI PESANTI SUL PONTE DI BRIVIO, ‘CAMBIA CALOLZIO’ RIFLETTE

Da domenica 26 gennaio, il ponte di Brivio sulla SS 342 Briantea sarà vietato ai mezzi pesanti oltre le 7,5 tonnellate, a seguito di una verifica di sicurezza effettuata da ANAS.

Cosa cambia per il territorio

I camion esclusi dal ponte di Brivio non scompariranno, ma verranno deviati sulla SS 639, attraversando Calolziocorte e in particolare il ponte Cesare Cantù (Corso Europa).

Quali sono le preoccupazioni

Questa scelta comporterà:

un aumento significativo del traffico pesante su Corso Europa ;

ripercussioni sulla viabilità quotidiana, già oggi critica;

seri dubbi sulla tenuta e sulla sicurezza del cosiddetto “ponticello” di Sala, un’infrastruttura che da tempo solleva interrogativi sulle reali condizioni strutturali.

Se un ponte viene limitato per motivi di sicurezza, è legittimo chiedersi se le infrastrutture alternative siano davvero in grado di sopportare carichi maggiori, senza un piano chiaro e trasparente di monitoraggio e manutenzione.

I cittadini hanno diritto a sapere:

se il ponte di Calolziocorte è stato verificato per reggere l’aumento dei mezzi pesanti ;

quali misure di controllo e prevenzione siano previste;

quali tutele concrete siano state pensate per residenti e pendolari .

Cambia Calolzio