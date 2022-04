VALSASSINA – Da ben tre anni scolastici bambini e ragazzi sopportano le più stringenti restrizioni. Come mamma, la cosa che più mi addolora, giorno dopo giorno, è vederli ancora entrare a scuola con quella soffocante mascherina che impedisce loro di respirare, parlare, sorridere, ossigenarsi liberamente. Mossa dalla loro sofferenza, ho dapprima creato un documento approfondito per svegliare la consapevolezza dei genitori. Ho pensato poi di tentare ogni strada possibile per liberare i nostri figli da questa imposizione che colpisce la loro salute fisica e mentale, ed è così che è nata questa petizione: