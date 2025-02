NOMINA AD ARCIVESCOVO PER IL LECCHESE MONSIGNOR SANGALLI

LECCO – Monsignor Samuele Sangalli, lecchese e presidente della Fondazione Sinderesi, è stato nominato arcivescovo da Papa Francesco nella giornata di ieri. Originario della parrocchia dei Santi Giorgio, Caterina ed Eligio ad Acquate di Lecco, Sangalli è stato ordinato diacono nel 1991 e sacerdote nel 1996.

Attualmente segretario del Dicastero per l’Evangelizzazione, incarico che continuerà a ricoprire anche dopo l’ordinazione episcopale, monsignor Sangalli è stato eletto vescovo titolare di Zella, in Tunisia, con il titolo personale di arcivescovo. La sua nomina è vista come una “nomina missionaria”, che si occuperà di portare il messaggio cristiano in nuove comunità e a sostenere le chiese particolari in crescita come quella della località tunisina.

Monsignor Sangalli è laureato in Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (25 marzo 1997), ha ottenuto una licenza in Filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma (6 ottobre 2001) e la laurea in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli Studi Roma3 (3 dicembre 2003). Dal 29 settembre 2009 è Cappellano di Sua Santità.

Dal 1994 al 1997 Sangalli è stato collaboratore pastorale nella parrocchia della Beata Vergine in Bruzzano (Milano); dal 1997 al 2000 vicario parrocchiale nella parrocchia di Santa Maria del Rosario (Milano); dal 2000 al 2001 incaricato per la Pastorale universitaria presso l’Università degli Studi di Milano; dal 2001 al 2004 assistente spirituale della Casa di studio “Villa Nazareth” di Roma; dal 2004 al 2023 addetto alla Segreteria della Congregazione per i Vescovi; dal 2023 sottosegretario del Dicastero per l’Evangelizzazione; dal 1º ottobre 2024 segretario aggiunto del Dicastero per l’Evangelizzazione, con incarico di responsabile dell’Amministrazione del Dicastero per l’Evangelizzazione nella Sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari.

Come presidente di Fondazione Sinderesi, monsignor Sangalli si è distinto per l’impegno a favore dei giovani in difficoltà, fornendo loro luoghi e strumenti di socializzazione ed educazione.